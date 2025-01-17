Канцлер Германии готов направить Украине дополнительные 3 миллиарда евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что он игнорирует Украину, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев из СДПГ накануне досрочных выборов в Бундестаг в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая перед журналистами в Берлине, Шольц заявил, что готов направить Украине дополнительные 3 миллиарда евро при условии, что средства будут получены за счет "чистых новых заимствований", а не благодаря сокращению бюджета.

"Это путь, которым пошли практически все страны вокруг нас. ... Некоторые люди думают, что мы должны финансировать это, сокращая пенсии, сокращая трансферты местным органам власти, меньше инвестируя в дороги и железные дороги, оказывая меньшую поддержку экономике", - сказал канцлер.

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Он добавил, что подход "или-или" является неправильным, и это главная причина, почему я решил в ноябре прошлого года прекратить работу правительства". Сейчас же, по словам Шольца, избирателям придется решить, как финансировать дальнейшую поддержку Украины.

Выборы в Бундестаг и помощь Германии Украине

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок предупредила о проблемах для Германии из-за сокращения помощи Украине. По ее словам, военная поддержка Украины - это лучшая защита нашей безопасности в Европе и безопасности Германии.

Также мы писали, что партия Шольца несколько улучшила позиции накануне выборов в Бундестаг. При этом лидером гонки остается правоцентристский альянс ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

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