Досрочные выборы в Бундестаг запланированы на 23 февраля.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц официально стал кандидатом на эту должность от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на партийном съезде СДПГ в Берлине. За выдвижение кандидатуры Шольца на должность канцлера проголосовали 99,16% делегатов.

После этого действующий канцлер заявил, что сделает все возможное, чтобы "удивить тех, кто думает, что уже знает, чем все закончится".

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"Мы победим. Большое вам спасибо... Если 23 февраля мы сделаем неправильный поворот в Германии, на следующее утро мы проснемся в другой стране. Этого не должно произойти", - сказал Шольц.

Досрочные выборы в Германии

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2024 года Бундестаг вынес вотум недоверия действующему канцлеру Германии Олафу Шольцу. Соответствующее решение поддержали 207 депутатов, против выступили 394, еще 116 парламентариев воздержались. Таким образом канцлеру не удалось набрать необходимые 367 голосов.

27 декабря Шольц объявил о роспуске Бундестага и объявил досрочные выборы. Они должны состояться 23 февраля.

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