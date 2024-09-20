Борис Писториус рассказал о том, почему нельзя прекращать предоставлять помощь Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который недавно сделал циничное заявление об ракетных ударах по России, обратился к соотечественникам, чтобы объяснить им важность продолжения помощи Украине, в ходе передачи "Eine Stunde ZEIT".

"Мы должны осознать, что если Украина проиграет эту войну из-за прекращения нашей или западной поддержки, завтра Украины уже не будет. Поддержка Украины стоит дорого, но поражение украинцев обойдется нам гораздо дороже", - заявил Писториус.

По его словам, это "обойдется дороже" не только из-за военной угрозы, которую представляет Россия и Путин, но и из-за вероятного потока беженцев, если Украина проиграет. Глава Минобороны Германии обратился, в частности, к партиям BSW ("Альянс Сары Вагенкнехт") и AfD ("Альтернатива для Германии"), которые выступают против продолжения помощи Украине и беженцам.

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"Другое – это технический термин, но мы все понимаем, о чем идет речь: международный порядок на основе правил. Скажем – мировое устройство. Мы договорились давно, что границы суверенных стран больше не будут меняться силой. А Путин делает это, потому что считает, что ему это позволено. Он топчет международный порядок ногами", - добавил Писториус.

Он утверждает, что нельзя позволить Путину выиграть на войне в Украине, потому что дальше Россия может пойти на Молдову или Грузию. Или, по его словам, если кремлевский диктатор решится, он может напасть на страны Балтии (территорию НАТО).

"И когда я слышу представителей BSW или других, которые говорят: "Что Украина должна пойти на компромиссы и отдать несколько квадратных километров земли". Простите? Что я скажу родственникам женщин из Бучи? Что сказать родителям похищенных детей? Украина должна пойти на компромиссы? Когда Украина будет готова к переговорам и Путин согласится, мы первыми поддержим это и сделаем все для мира", - подытожил министр обороны Германии.

Западные политики о войне в Украине

Ранее УНИАН рассказывал про генсека НАТО, который заявил, что чем больше оружия получит Украина, тем выше вероятность завершения войны. По его словам, мнение Путина изменить не получится, но Украине нужно дать больше возможностей выиграть оккупанта на поле боя.

Кроме того, Борис Джонсон назвал свои три шага для победы Украины. Самое главное, по его словам, нужно перестать бояться "красных линий" Путина и пригласить Украину в НАТО.

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