В Германии считают такие удары правом Украины на самооборону, но самих ракет все равно не дадут.

Германия так и не передала Украине свои крылатые ракеты Taurus. Однако Берлин не против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории РФ оружием, которое предоставили другие партнеры. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на министра обороны Бориса Писториуса.

"Международное право это позволяет", - сказал Писториус о дальнобойных ударах в глубь России.

Вместе с тем он подчеркнул, здесь все равно нужно согласие стран, которые предоставили Украине это оружие. Писториус не решился давать оценку позиции США и Великобритании, которые до сих пор не сняли ограничения на применение предоставленных Украине ракет.

Видео дня

Писториус также отверг угрозы Владимира Путина, который называет эскалацией возможное разрешение на удары по РФ.

"Угрозы Путина - это угрозы Путина, больше ничего говорить не нужно. Он угрожает, когда вздумается, и соблазняет, когда считает нужным", - говорит немецкий министр.

Украине запрещают бить по РФ

Как писал УНИАН, продолжается эпопея со снятием запрета на удары западными ракетами по территории РФ. Официальные лица США и Великобритании однозначного подтверждения относительно снятия ограничений не давали. А западная пресса дает противоречивую информацию.

Так, на днях британское издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон якобы уже принял решение разрешить Украине наносить удары западным оружием по целям в глубине признанной территории России. Публично об этом якобы должны объявить уже на этой неделе.

Зато издание Politico пишет, что снятия запрета до сих пор нет.

The Times сообщает, что Украине таки позволят бить по России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, но не американскими баллистическими ATACMS.

Вас также могут заинтересовать новости: