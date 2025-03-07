С 2022 года Украина получила от ЕС поддержки на 135 млрд евро.

Несколько государств-членов Европейского Союза обязались предоставить Украине дополнительные 15 миллиардов евро. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского Совета Антониу Кошта сказал на пресс-конференции по итогам неформального саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Мы с первого дня с Украиной. Мы уже предоставили 135 млрд евро на поддержку Украины с 2022 года. Наша поддержка непоколебима, если война продолжится в любом будущем – в мирных переговорах, в восстановлении, и во вступлении в ЕС", – сказал Кошта.

При этом, как уверяет президент Евросовета, в ЕС настроены увеличить поддержку Украины.

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"Немедленно страны-члены могут увеличить их поддержку благодаря увеличению финансовых возможностей. Несколько стран-членов уже объявили, что обязались выделить до 15 млрд евро", – отметил Кошта.

Он добавил, что сегодня лидеры ЕС поручили Европейской комиссии срочно работать над дальнейшими инициативами с целью удовлетворения насущных военных и оборонных потребностей Украины.

"В то же время, мы готовимся поддерживать Украину на тот момент, когда она решит участвовать в переговорах, чтобы помочь достичь положительного результата, а это означает – справедливый и длительный мир", – резюмировал Кошта.

Евросоюз и Украина: последние новости

Как сообщал УНИАН, лидеры Евросоюза по итогам саммита заявили, что в 2025 году ЕС предоставит Украине помощь в объеме 30,6 млрд евро. Ожидается, что выплаты в рамках инициативы Плана Украины (Ukraine Facility) достигнут 12,5 млрд евро, а выплаты в рамках инициативы стран "Большой семерки" ERA, полученные от замороженных российских активов, составят 18,1 млрд евро.

В дополнение к средствам, уже выделенным для Украины на этот год, лидеры ЕС приветствуют готовность стран-членов срочно активизировать усилия по удовлетворению неотложных военных и оборонных потребностей Украины, особенно в отношении поставок систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, проведения необходимого обучения и оснащения украинских бригад, а также удовлетворения других потребностей.

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