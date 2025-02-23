Владимир Зеленский также рассказал о возможном формате соглашения.

Соглашение между Украиной и США по ископаемым должно быть "приятным" для обеих сторон, чтобы это была и защита, и чтобы удовольствие получили от партнерских отношений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в рамках Форума "Украина. Год 2025".

Отвечая на вопрос, есть ли у украинской стороны "опция" не подписывать соглашение с США, Зеленский подчеркнул, что у стратегических партнеров, прежде всего, должно быть желание подписывать соглашение.

"Соглашение между нами и партнерами хочу, чтобы было без скандала, а наоборот было "win-win" для наших народов, или для американского бизнеса и для нашего бизнеса и народа. Я считаю, что вот такое соглашение надо подписывать. Чтобы это была и защита, и чтобы удовольствие получить от партнерских отношений. Потому что это уже не партнерство, если нет удовольствия", - сказал президент.

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По вопросу продолжения оборонной помощи США Зеленский отметил, что она не остановлена, но нового ничего нам не объявляют о передаче.

"Сейчас помощь есть. Хотя надо справедливо сказать, что эта помощь старая... Мы благодарны, что ее не остановили. Из-за замедления поставок она все еще идет. И там мы еще можем получить, потому что проголосовали гораздо больше, - там 15 млрд в пути, если честно", - сообщил Зеленский.

По его словам, эти деньги "в оружии и в различных технических средствах".

"Поэтому ничего не остановлено. Но ничего нового и не провозглашено. А чтобы что-то новое было, я так понял логику этого соглашения, до начала всех этих серий: "а как новое вы будете отдавать?" И поэтому я так и реагирую на старые долги, если это о новом. И мы готовы проговорить формат, что мы получим и как мы отдаем. Готовы это проговорить в этом соглашении", - объяснил глава государства.

Зеленский отметил, если соглашение будет содержать какие-то цифры или проценты, то его надо будет ратифицировать парламенту Украины.

"Можно подписать, а потом ратифицировать. То есть министры могут подписать, затем ратифицировать. И мы бы очень хотели встретиться с президентом Трампом, чтобы поставить точки на этом соглашении. Далее министры подписали, парламент ратифицировал и все были бы счастливы. Но немного надо же навстречу друг другу, к счастью. Потому что когда один из двух счастлив, то не очень счастливая семья получается", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине нужно партнерство и помощь, "но не теряя достоинства, независимости".

"Не хочется остаться в одних как говорится....", - подчеркнул он.

Соглашение о полезных ископаемых - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Дональд Трамп заявил, что США, имея "некомпетентную администрацию и президента" выделили Украине 350 млрд долларов на помощь. Теперь, по его словам, США хотят вернуть эти деньги обратно.

По его словам, Европа дала Украине деньги в виде займа, и якобы получила свои средства обратно. Поэтому США требуют от Украины подписать соглашение по полезным ископаемым. А кроме того, Трампу нужны не только полезные ископаемые, ведь он заинтересован и в нефтяных ресурсах Украины.

Позже американский лидер заявил, что Украину ожидают "проблемы", если она не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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