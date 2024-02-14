Помощь для Украины очень важна для американской безопасности.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал законодателей США одобрить пакет помощи Украине, поскольку это - вопрос глобальной безопасности.

Как передает Bloomberg, выступая в среду в Софии вместе с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, Кэмерон сказал, что "нет ничего важнее", чем поддержка Украины перед российской агрессией.

Отмечается, что Сенат США на этой неделе, после нескольких месяцев задержки, утвердил помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, но законопроект все еще сталкивается с тяжелой борьбой внутри американской Палаты представителей. Пакет включает военную помощь Украине на $60 млрд.

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"Великобритания представила свой пакет поддержки на следующий год, Евросоюз представил свой пакет на следующий год, и я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за их пакет", - сказал Кэмерон.

По его словам, это – "абсолютно важно для американской безопасности", и весь мир будет наблюдать за происходящим в Конгрессе США.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден подверг резкой критике Дональда Трампа из-за того, что бывший лидер Штатов поощряет вторжение России в страны, которые не выполняют своих обязательств по НАТО. Байден заявил, что такие комментарии - "опасный и шокирующий" сигнал и равносильны поклонению перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден призвал Палату представителей "немедленно" провести голосование по принятому Сенатом пакету дополнительной помощи в размере $95 млрд, который обеспечит помощь Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

Байден добавил, что еще ни один президент США не преклонялся перед российским диктатором: "это бессмысленно. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски".

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