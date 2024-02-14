Президент США заявил, что Трамп рассматривает оборонный альянс как "защитный рэкет".

Президент США Джо Байден обрушился с критикой на Дональда Трампа из-за поощрения России к вторжению в страны, не выполняющие свои обязательства по НАТО. Американский лидер заявил, что такие комментарии - "опасный и шокирующий" сигнал и равносильны преклонению перед Владимиром Путиным.

"Можете ли вы представить себе бывшего президента Соединенных Штатов, говорящего такое? Весь мир услышал это. Самое страшное, что он это имел в виду", - цитирует Байдена издание CNN.

Байден призвал Палату представителей "немедленно" провести голосование по принятому Сенатом пакету дополнительной помощи в размере 95 миллиардов долларов, который обеспечит помощь Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа.

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"Ни один президент в нашей истории не склонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это так ясно, как я могу: Я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски", - заявил президент США.

Он уверен, что слова Трампа подрывают ценности США.

"Когда Америка дает слово, оно что-то значит. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО - это священное обязательство. Дональд Трамп смотрит на это как на бремя", - указал Байден.

По его словам, Трамп рассматривает оборонный альянс как "защитный рэкет" и не понимает его роли в защите свободы и безопасности.

"Для Трампа принципы никогда не имеют значения. Все сводится к сделкам", - отметил американский лидер.

По его словам, американские противники "все ликовали", услышав комментарии Трампа.

"Я не уйду. Я не могу представить, чтобы какой-либо другой президент ушел", - подытожил Байден.

Скандальное зявление Трампа о НАТО - главные новости

Дональд Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на страны Альянса, которые делают недостаточные взносы на оборону. В Белом доме назвали эти слова "ужасными и безосновательными".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что подобные предположения подрывают всю безопасность Альянса и подвергают повышенному риску американских и европейских солдат.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес указал, что Дональд Трамп действительно абсолютно готов отказаться от Европы, если снова станет президентом.

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