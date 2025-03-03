Под угрозой то, что было запланировано во времена Байдена, говорят эксперты.

Администрация США может заблокировать военную помощь Украине, которая была запланирована во времена президентства Джо Байдена, пишет Defense Express. Эксперты попытались оценить, о каких суммах денег идет речь.

Отмечается, что в начале декабря 2024 года, когда в Белом доме обещали Украине условную "лавину вооружения", на счетах помощи Украине оставалось 2,2 млрд долларов по программе USAI, когда оружие заказывается у производителей, а также 3,3 млрд долларов остатка в заложенных бюджетных средствах в 2024 году на программу PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона.

"Относительно PDA, то выделить все средства у Джо Байдена все равно не смогли. 9 января был выделен последний пакет помощи от США на 500 млн долларов, и 1,05 млрд долларов так и не были потрачены. При этом формально оставалось еще 2,8 млрд долларов возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли", - объясняют эксперты.

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В то же время, по их данным, все деньги по USAI были потрачены до конца 2024 года - 30 декабря был выделен последний пакет по этой программе.

Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA ориентировочно на 2,3 млрд долларов, подсчитали в Defense Express.

По их словам, в пакетах были разнообразные боеприпасы: для артиллерии и ракетных систем, противовоздушной обороны, противотанковое оружие и тому подобное. В то же время они предполагают, что далеко не вся эта помощь, которая была выделена на бумаге, уже передана.

Более угрожающим эксперты считают прекращение поставок по программе USAI, когда оружие заказывают у производителей. Они напомнили, что помощь по этой программе оценивается примерно 30 млрд долларов из 65,9 млрд долларов общей помощи с 2022 года.

"При этом их выполнение рассчитано до 2026 и, возможно, и до 2027 года. Но какая доля контрактов по USAI уже выполнена пока неизвестно", - уточняют эксперты.

Также по этой программе поставляют и боеприпасы, в частности около 10 млрд долларов пошли на артиллерийские, ракетные, зенитные и другие боеприпасы, подчеркивают в Defense Express.

"Более того, с августа 2024 года до 30 декабря на эти цели было выделено около 4 млрд долларов, что означает то, что их поставки точно о 2025-2026 годах", - отметили военные аналитики.

Возможное прекращение военной помощи Украине от США: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп 3 марта будет решать вопрос о прекращении помощи Украине. По данным СМИ, президент США проведет встречу со своими главными помощниками по нацбезопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. На встрече планируют рассмотреть вопрос о прекращении или отмене американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время президентства Джо Байдена.

Украине нужно срочно найти замену зенитным ракетам для американских ЗРК Patriot, поскольку их запаса в стране, вероятно, нет, а на новые партии, учитывая вероятное прекращение помощи США, рассчитывать не приходится, подчеркнул военный обозреватель Дэвид Акс.

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