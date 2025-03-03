Администрация США может заблокировать военную помощь Украине, которая была запланирована во времена президентства Джо Байдена, пишет Defense Express. Эксперты попытались оценить, о каких суммах денег идет речь.
Отмечается, что в начале декабря 2024 года, когда в Белом доме обещали Украине условную "лавину вооружения", на счетах помощи Украине оставалось 2,2 млрд долларов по программе USAI, когда оружие заказывается у производителей, а также 3,3 млрд долларов остатка в заложенных бюджетных средствах в 2024 году на программу PDA, когда оружие передается из запасов Пентагона.
"Относительно PDA, то выделить все средства у Джо Байдена все равно не смогли. 9 января был выделен последний пакет помощи от США на 500 млн долларов, и 1,05 млрд долларов так и не были потрачены. При этом формально оставалось еще 2,8 млрд долларов возвращенных после обнаружения бухгалтерской ошибки летом 2023 года, о которых в Вашингтоне довольно давно забыли", - объясняют эксперты.
В то же время, по их данным, все деньги по USAI были потрачены до конца 2024 года - 30 декабря был выделен последний пакет по этой программе.
Украина за последние два месяца должна была получить вооружение из запасов Пентагона по программе PDA ориентировочно на 2,3 млрд долларов, подсчитали в Defense Express.
По их словам, в пакетах были разнообразные боеприпасы: для артиллерии и ракетных систем, противовоздушной обороны, противотанковое оружие и тому подобное. В то же время они предполагают, что далеко не вся эта помощь, которая была выделена на бумаге, уже передана.
Более угрожающим эксперты считают прекращение поставок по программе USAI, когда оружие заказывают у производителей. Они напомнили, что помощь по этой программе оценивается примерно 30 млрд долларов из 65,9 млрд долларов общей помощи с 2022 года.
"При этом их выполнение рассчитано до 2026 и, возможно, и до 2027 года. Но какая доля контрактов по USAI уже выполнена пока неизвестно", - уточняют эксперты.
Также по этой программе поставляют и боеприпасы, в частности около 10 млрд долларов пошли на артиллерийские, ракетные, зенитные и другие боеприпасы, подчеркивают в Defense Express.
"Более того, с августа 2024 года до 30 декабря на эти цели было выделено около 4 млрд долларов, что означает то, что их поставки точно о 2025-2026 годах", - отметили военные аналитики.
Возможное прекращение военной помощи Украине от США: важные новости
Как сообщал ранее УНИАН, Трамп 3 марта будет решать вопрос о прекращении помощи Украине. По данным СМИ, президент США проведет встречу со своими главными помощниками по нацбезопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. На встрече планируют рассмотреть вопрос о прекращении или отмене американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время президентства Джо Байдена.
Украине нужно срочно найти замену зенитным ракетам для американских ЗРК Patriot, поскольку их запаса в стране, вероятно, нет, а на новые партии, учитывая вероятное прекращение помощи США, рассчитывать не приходится, подчеркнул военный обозреватель Дэвид Акс.