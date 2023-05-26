Поляки не отступят в этом вопросе, сказал премьер Польши.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что выплата Германией репараций Польше улучшит отношения между странами.

В эфире "Польского радио 24" он заявил, что Польша никогда не отступит от этой темы. "Мы никогда не откажемся от вопроса о военных репарациях со стороны Германии, я глубоко не согласен с послом Германии, который не прав в политическом и социальном смысле", - сказал премьер-министр.

В недавнем интервью посол ФРГ в Польше Томас Баггер заявил, что с юридической точки зрения вопрос о репарациях закрыт. Моравецкий же считает, что выплата репараций "также окупится для Германии".

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"Я знаю, что это может быть шокирующим, но для наших польско-германских отношений - дай Бог, чтобы мы жили рядом друг с другом тысячу лет - восполняя эту вечную, вековую утрату, эти слезы, это море крови, хотя бы в минимальной степени, признание репараций было бы чем-то позитивным", - добавил премьер.

Польша требует репараций от Германии

Напомним, в сентябре в Польше заявили, что оценивают свои убытки во Второй мировой войне, причиненные Германией, в 1,32 триллиона долларов.

В Германии заявляли, что не будут этого делать. Представитель немецкого правительства Штеффен Зейберт сказал, что в 195 году Польша приняла решение отказаться от требований о дальнейших военных репарациях.

Недавно в Госдуме РФ заявили, что Польша якобы должна отдать России часть своих территорий, а также "компенсировать" 750 миллиардов долларов.

В ответ в Польше начали подсчитывать убытки, нанесенные ей в результате действий СССР.

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