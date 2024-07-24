По словам эксперта, использование стратегической уязвимости от Польши может стать уроком для политиков.

Польша пригрозила перекрыть главный маршрут китайского железнодорожного экспорта в Европейский Союз в рамках дипломатического гамбита, чтобы замедлить эскалацию миграционного кризиса на своей восточной границе, пишет Bloomberg.

Президент Польши Анджей Дуда использовал свой государственный визит в Китай в конце июня, чтобы объединить вопрос миграции и транзита грузов на границе Беларуси, сообщили люди, которые осведомлены о переговорах для издания. После чего количество нелегальных пересечений границы из Беларуси в Польшу значительно уменьшилось.

"Александр Лукашенко, авторитарный лидер Беларуси, провел последние три года, пытаясь создать чрезвычайную миграционную ситуацию на 400-километровой границе своей страны с Польшей. Напряженность возросла в мае, когда мигрант напал на польского пограничника и убил его, после чего правительство в Варшаве пообещало потратить около 2,5 миллиардов долларов на укрепление границы", - напомнили в Bloomberg. Видео дня

Кроме того, на фоне таких событий была найдена точка дипломатического давления, ведь война РФ против Украины перекрыла торговые пути, поэтому Беларусь стала единственным железнодорожным сообщением для китайских товаров, следующих в ЕС, с объемом контейнеров, который увеличился на 89% в первом квартале 2024 года, свидетельствуют данные Евразийского железнодорожного альянса.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью агентству Bloomberg отметил, что использование Польшей грузового транзита во время переговоров с Китаем "может быть фактором" снижения количества пересечений границы после визита Дуды.

"Мы все еще очень разозлены убийством нашего солдата на границе", - подчеркнул он.

В то же время Конрад Поплавский из Центра восточных исследований, варшавского аналитического центра считает, что даже если мизерная часть китайского экспорта в ЕС идет через Беларусь, то судоходный кризис на Красном море и его последствия для морской торговли значат, что евразийское железнодорожное сообщение переживает так называемое "возрождение".

По его словам, успешное использование Польшей стратегической уязвимости против Китая может стать уроком для других политиков. Поплавский отметил, что Пекин является "торговым партнером ЕС, но также конкурентом и системным соперником", однако может изменить курс, если блок будет "готов нести экономические издержки", когда на карту поставлены его ключевые интересы.

Мигранты на границе с Польшей - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце мая мигранты ранили польских пограничников вблизи границы с Беларусью. Незадолго до этого события мигранты ударили пограничника разбитой бутылкой, из-за чего его госпитализировали в больницу. Тогда премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже отправился на место происшествия и рассказал о состоянии пограничников.

После чего польское правительство намеревалось на три месяца ограничить доступ к приграничным с Беларусью территориям, однако против такого решения выступили местные общины.

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