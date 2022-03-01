В страну уже прибыло 400 тысяч украинских беженцев.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что в страну могут прибыть около миллиона беженцев из Украины. Он отметил, что в страну уже прибыли 400 тысяч украинцев

Об этом сообщает RMF24.

"Каждый беженец, который появится на польско-украинской границе будет принят, мы учитываем возможность увеличения количества беженцев из Украины до 1 миллиона", - заявил Рау.

По его словам, в Польшу за убежищем уже прибыли 400 тысяч украинцев. При этом он указал, что польскую границу пересекают также граждане других стран из-за пределов Европы.

"По данным, которые у нас есть, в Польшу приехали представители 125 стран, конечно, доминируют украинцы. Всех, кто ради своей жизни и здоровья пересечет границу Польши, получат еду и жилье, а также контакты – для людей неукраинского происхождения – их консульских служб", – отметил дипломат.

Также он убежден, что украинцы, которые ищут спасения в Польше "знают, что здесь они будут в безопасности среди дружеских и добрых людей".