Полиция Праги провела рейд в ночном клубе из-за жалоб на украинцев

Клуб Orion, который работает только по пятницам и субботам, привлек внимание полиции из-за жалоб местных жителей на поведение посетителей.

В ночь на 10 ноября полиция Праги провела рейд в ночном клубе Orion в ответ на многочисленные жалобы местных жителей. Это заведение особенно популярно среди украинцев.

Как сообщает чешское издание Novinky, во время операции полиция перекрыла вход в клуб и осуществляла проверку прибывающих автомобилей. Внутри клуба около тридцати правоохранителей проверяли документы посетителей.

По словам пресс-секретаря полиции Чехии Евы Кропачовой, в операции участвовали сотрудники местных отделений, иностранной полиции, спецподразделения по борьбе с массовыми беспорядками и уголовные следователи. К утру проверку прошли более 100 человек, большинство из которых были гражданами Украины.

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Полиция задержала двух иностранцев, которые не имели при себе документов, для дальнейшей проверки их личности в Службе полиции по делам иностранцев. Кроме того, двух 17-летних девушек в состоянии алкогольного опьянения передали родителям, сообщив об инциденте в орган социальной защиты детей.

Клуб Orion, который работает только по пятницам и субботам, привлек внимание чешских СМИ еще в прошлом месяце из-за жалоб местных жителей на поведение посетителей. Жители сообщали о случаях разбития стеклянных бутылок, справления нужды прямо на улице и других нарушениях порядка, что привело к регулярному патрулированию полиции в районе.

Украинцы в Чехии - последние новости

Как писал УНИАН, результаты нового опроса свидетельствуют о том, что большинство граждан Чехии против того, чтобы из Украины приезжали новые беженцы. Однако общая общественная поддержка беженцев из Украины в Чехии остается на таком же уровне, как в марте 2024 года.

Также сообщалось, что в Чехии доходы от налогов и страхования, которые платят беженцы из Украины, уже превышают бюджетные расходы на них. В частности за первые полгода 2024 года Прага смогла получить миллионы евро.

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