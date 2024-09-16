Мужчина действительно пытался вербовать добровольцев, но по собственной инициативе.

Американец Райан Уэсли Рут, подозреваемый в новой попытке покушения на Дональда Трампа, не имел никакого отношения к Интернациональному легиону ВСУ. Об этом в комментарии BBC заявил представитель подразделения.

В легионе опровергли слова Рута о том, что он на волонтерских началах вербовал бойцов.

"Мы хотели бы объяснить, что Райан Уэсли Рут никогда не был частью Интернационального легиона, не сотрудничал с ним и не был связан с ним каким-либо образом. Любые заявления или предположения, указывающие на обратное, являются абсолютно неточными", - заявили в легионе.

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Волонтер гуманитарного проекта Phoenix Крис Лутц, который несколько раз встречал Рута в Киеве в 2022 году, заявил в комментарии BBC, что тот действительно стремился помочь Украине, но делал это нездоровым способом.

"Я бы не назвал его сумасшедшим. Он просто был слишком сосредоточенным. Он пытался сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Но это доходило до нездорового уровня... Он также не имел прав или полномочий вербовать в украинский международный легион", - пояснил волонтер.

Новое покушение на Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, которая произошла в гольф-клубе. В ФБР заверили, что инцидент "выглядит как попытка покушения" на кандидата в президенты США.

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис заявила, что рада благополучным окончанием инцидента, в котором Трамп не пострадал. Она подчеркнула, что "насилию нет места в Америке".

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