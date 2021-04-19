Ранее Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы готовила покушение на него и его детей.

В США опровергли заявления Александра Лукашенко о якобы причастности к подготовке покушения на него и его детей.

Об этом заявили в Государственном департаменте США в комментарии "Радио Свобода".

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о якобы заговоре против Александра Лукашенко, а также его прямые заявления в СМИ. Любые утверждения о том, что правительство США стояло за покушением на Лукашенко или принимало в нем участие, абсолютно не соответствуют действительности", – заявили в Госдепе.

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Также там подтвердили задержание гражданина США в Минске. И уточнили, что каждый раз, когда американского гражданина задерживают за границей, США готовы предоставить все соответствующие консульские услуги.

"Покушение" на Лукашенко: что известно

Ранее Александр Лукашенко заявил о задержании группы, которая якобы готовила покушение на него и его детей. "В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали", - рассказал журналистам Лукашенко.

По его словам, это работа спецслужб США.

Позже в российской ФСБ заявили, что совместно с белорусским КГБ задержали двух белорусских граждан, которые якобы планировали в Беларуси военный переворот с привлечением украинских националистов.

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Автор: Юрий Годован