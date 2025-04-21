Киев сохраняет предложение не бить по гражданской инфраструктуре.

Первоочередной задачей украинской делегации на встречах в Лондоне станет безусловное прекращение огня. Реальное перемирие должно стать первым шагом к надежному и длительному миру.

Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, после Пасхи весь мир видит истинную причину продолжения войны и то, что ее источником является Россия. Как отметил президент, российская захватническая армия не прекратит огонь без реального приказа из Москвы:

"Действительно, на Пасху не было воздушных тревог и были некоторые участки фронта с тишиной. Итак, это возможно - возможно, когда именно Россия идет на уменьшение убийств. Тем не менее, Украина сохраняет свое предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре. И мы ожидаем четкого ответа из Москвы. Мы готовы к любому разговору, как это обеспечить".

Он считает прекращение ракетных и дроновых ударов простым и наиболее надежным путем сохранения гражданской инфраструктуры.

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Переговоры в Лондоне

Как известно, на этой неделе в Лондоне запланированы высокоуровневые переговоры по ситуации в Украине. По предварительным данным, во встрече примут участие представители Великобритании, Соединенных Штатов Америки, стран ЕС и Украины.

Ожидается, что будут обсуждаться вопросы усиления военной помощи, гарантий безопасности, экономической поддержки, а также перспективы мирного урегулирования.

По данным СМИ, Украину будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

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