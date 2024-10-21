Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения.

На этой неделе в российском городе Казань правитель РФ Владимир Путин проведет встречу с лидерами более двух десятков стран, которые представляют половину населения мира. Ожидается, что среди них будут лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и даже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как пишет Тelegraph, такой ход событий стал большим разочарованием для тех, кто ожидал, что РФ за свои военные преступления и вторжение в Украину станет международным изгоем.

Особенно возмутительным является ожидаемое присутствие на мероприятии главы ООН. Этот орган осудил нападение РФ на Украину как незаконное, а в марте Генассамблея организации призвала агрессора немедленно прекратить его действия. Непонятно, как на фоне этого Гуттериш может ехать в Казань, чтобы проявить уважение к Путину.

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Среди других гостей будет Реджеп Тайип Эрдоган - президент Турции Эрдоган, которая, несмотря на членство в НАТО, демонстрирует поддержку Кремля, хотя другие члены альянса вливают деньги и оружие в Украину.

"Саммит станет крупнейшим в России со времен вторжения, и Путин использует его, чтобы показать, что попытки Запада изолировать Москву провалились. Путину запрещено путешествовать, поскольку Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Он не будет посещать G20 в Бразилии в следующем месяце. Зато те же люди проторили путь к его двери, что он будет приветствовать как дипломатический переворот", - отмечает издание.

Почти три года назад, когда произошло полномасштабное вторжение, мировые лидеры уверяли украинцев в поддержке, однако становится очевидным, что это уже не так, как было прежде.

Россия собирает саммит БРИКС - блок расширяется

В августе Азербайджан подал заявку в БРИКС. В своих заявлениях Баку называл это намерение стремлением расширения сотрудничества с Китаем.

Впоследствии Турция официально подала заявку на присоединение к БРИКС. Также о своем интересе к блоку высказалась Малайзия.

В начале октября Куба подала запрос на присоединение к межгосударственному объединению БРИКС.

РФ объявила о намерении создать систему международных платежей на базе БРИКС, чтобы обходить западные финансовые санкции.

Как писал УНИАН, на этой неделе в городе Казань (РФ) состоится саммит БРИКС. По мнению Владимира Зеленского, это мероприятие для российского лидера является способом показать, что он не находится в международной изоляции.

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