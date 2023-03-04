Подоляк прокомментировал разговоры о возможной капитуляции РФ со стороны главных путинских пропагандистов.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "визги" о возможной капитуляции РФ в войне с Украиной, которые стали звучать в эфирах главных российских пропагандистов. Ранее путинский "рупор" Владимир Соловьев уже стал переходить в своих эфирах на украинский язык.

В частности, украинский политик объяснил истерику российского режиссера Карена Шахназарова, который в эфире своего коллеги "по пропаганде" Соловьева отметился тревожными настроениями. Как заявил Подоляк в рамках национального марафона, такие люди, как Шахназаров и Соловьев не обладают достаточным уровнем компетентности, чтобы делать правильные прогнозы по поводу войны в Украине.

"В России нет дискуссии. Там есть монополия на информацию, а соответственно, когда общество живет без дискуссии, там нет людей, которые способны что-то понять в происходящих процессах. Поэтому тот же Шахназаров, и тем более Соловьев, они не понимают, что происходит, и как все развивается. Поэтому это их внутренне ощущение надвигающегося страха и надвигающейся ответственности", - отметил он.

Подоляк добавил, что Шахназаров, как режиссер, давно уже мертв. Это же касается Михалкова и других кремлевских "рупоров" в сфере культуры. Советник главы ОП пообещал, что проигрыш РФ станет абсолютной неожиданностью для Путина и его окружения.

"Россия проиграет эту войну в совершенном состоянии неожиданности. Тут вопрос другой, нет никакого режиссера Шахназаров - он умер уже давно, как и режиссер Михалков умер давно. "Курьер", наверное, единственный фильм Шахназарова, который есть смысл помнить", - сказал он.

На "вопли" российских пропагандистов не стоит обращать внимание, они просто боятся за свои седалищные места, считает Подоляк.

"Это люди с человеконенавистническим внутренним миром. Они сейчас ради спасения собственных седалищных мест готовы, чтобы Украину испепелили вдоль и поперек в прямом смысле этого слова. Они трансформируют свои страхи в публичные попытки аккуратно сказать: "давайте применим все, что есть сейчас в России, потому что иначе нас будут судить". Вот это настоящая причина того, почему они начинают прозревать", - заявил украинский политик.

Заявление Шахназарова в эфире росТВ

Напомним, что 1 марта в эфире шоу пропагандиста Владимира Соловьева российский режиссер Карен Шахназаров "дал заднюю" в риторике о могуществе армии РФ в войне с Украиной и предположил, что российские военные могут не выиграть на поле боя с ВСУ.

В ответ его неожиданно поддержал "маэстро" передачи Соловьев, привязав к этой теме активную военную помощь Запада Украине. Вместе пропагандисты сошлись во мнении, что к технике НАТО надо относиться серьезно, и что для оккупантов на фронте - это не пустяки.

Ранее Шахназаров также опростоволосился в российском эфире, заявив, что украинцы - единая и сильная нация.

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