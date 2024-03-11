Новое агентство Венгрии нацелено на политиков, журналистов и активистов, которые получают финансирование США.

В Венгрии в прошлом месяце начало работу Управление защиты суверенитета (SPO), якобы для предотвращения иностранного финансирования политических кампаний. В то же время, как пишет Financial Times, его полномочия определены настолько нечетко, что оно может нацелиться на любых общественных деятелей, будь то политики, правозащитники или журналисты, что напоминает ранние этапы российских репрессий до начала полномасштабной войны в Украине.

Отмечается, что цель Орбана - разорвать связи с фондами и донорами за рубежом, в частности в США, в операциях, к которым привлечены венгерские спецслужбы и пропагандистские кампании.

Венгрия с конца 1980-х годов не позволяла спецслужбам систематически влиять на политику и публичный дискурс. Но новое агентство представляет совсем другой уровень вмешательства, отмечают эксперты.

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В частности, по закону ему разрешено обращаться за помощью к государственным спецслужбам. Оно может использовать государственную казну частной информации о любом человеке. Оно само устанавливает свой бюджет. Его работа не подлежит судебному надзору или правовой защите. Оно публикует свои выводы тогда, когда ему заблагорассудится.

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман назвал такую конструкцию защиты суверенитета настоящей причиной для беспокойства. "Я не знаю аналогов ни в одной демократической стране мира, не говоря уже о НАТО и ЕС", - заявил он в интервью Financial Times.

Европейская комиссия начала судебное разбирательство, утверждая, что новое агентство нарушает законодательство ЕС.

В то же время в венгерском правительстве заявили, что Будапешт не отступит, добавив, что "получение иностранных средств на предвыборную кампанию теперь является уголовным преступлением".

Позиция Орбана в отношении Украины

Орбан высказывается против предоставления помощи Украине и ее вступления в Евросоюз. Также он заявлял, что для него Путин не является военным преступником.

Также он недавно встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Он отметил, что в Венгрии поддерживают Трампа, ведь он способен быстро закончить войну в Украине. По его словам, Трамп "не даст ни копейки" Украине в случае победы, и одни европейцы не смогут финансировать войну, и тогда война закончится.

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