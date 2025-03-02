Как и тысячи других украинских гражданских, Дмитрия удерживают незаконно.

Сегодня, 2 марта, - особенно печальный день для всей плюсовской семьи. Ведь именно 3 года назад, во время временной оккупации Киевщины, россияне взяли в плен нашего коллегу, украинского журналиста, корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка. Как и тысячи других украинских гражданских, Дмитрия удерживают незаконно, без всякого юридического основания.

Накануне 3 годовщины пребывания Дмитрия в плену наши коллеги из 1+1 media и УНИАН присоединились к Всеукраинской акции "Не молчи. Плен убивает", которую организует Ассоциация семей защитников "Азовстали", чтобы напомнить о Дмитрии, пленных медийщиках и других - гражданских и военных - заложниках кремля.

По данным НСЖУ, по состоянию на февраль 2025 года в российском плену находится как минимум 30 гражданских работников медиа.

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С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мере 113 медийщиков.