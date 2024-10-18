Он признался, что боится эскалации и перехода войны на страны-члены НАТО.

Немецкий канцлер Олаф Шольц из-за опасений дальнейшей эскалации, отверг ключевые пункты плана победы, который представил украинский презиент Владимир Зеленский.

В частности, Шольц выступил с критикой плана Зеленского после саммита ЕС в Брюсселе. Он считает, что нужно нести ответственность за то, чтобы война между РФ и Украиной не превратилась в войну между РФ и НАТО, пишет Bild.

Он заявил, что ничто не заставит его изменить решение относительно отказа предоставить Украине крылатые ракеты Taurus. "Не считаю такие поставки правильными, и это так останется", - сказал канцлер.

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Шольц также заявил, что будет блокировать быстрое приглашение Украины в НАТО.

Зеленский представил План победы

План состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. Среди них - немедленное приглашение в НАТО и продолжение операций ВСУ в РФ. Также предлагается разместить в Украине "комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания", который должен быть достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России. Кроме того, план содержит предложение для международных партнеров по совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования.

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