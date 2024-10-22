Просьба России привлечь к войне против Украины войска КНДР свидетельствует о том, что ее армия находится в шатком состоянии. Сейчас страны Запада должны сделать все для победы Украины.

Об этом в разговоре с 24 Каналом заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. Он оценивает моральное состояние захватнических войск как низкое - дезертирство, проблемы с выплатами и нежелание отправляться на передовую. Кроме того, воюют в основном этнические новобранцы с востока страны, а не обеспеченные жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Из-за нехватки новобранцев кремлевскому правителю пришлось поехать в Северную Корею и усилить свою оккупационную армию иностранными военнослужащими:

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"Если россиянам приходится просить иностранные страны, как вот Северную Корею, ввести войска в Украину, то это признак того, что Путин в беде. Сейчас пришло время действительно нанести решающий удар по России".

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