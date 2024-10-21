Участие военнослужащих КНДР в войне против Украины может привести к усилению сотрудничества между Киевом и Сеулом.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он добавил, что отправка части войск КНДР на фронт означает, что эти силы не смогут задействовать в нападении на саму Южную Корею:

"Южная Корея заинтересована будет в том, чтобы те, кто получит этот опыт ведения боевых действий, не вернулись обратно... Сейчас открываются новые условия, чтобы Южная Корея более детально могла привлекаться к поддержке Украины".

Рябых отметил, что Сеул мог бы предоставить Украине разнообразное дальнобойное вооружение. Например, баллистические ракеты дальностью от 120 до 1000 километров.

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"Также у Южной Кореи есть хорошие крылатые ракеты, речь идет в первую очередь о такой ракете как KTSSM-II - это как аналог ATACMS. Подобные ракеты уже рассматриваются для продажи нашей соседке Польше. И Польша закупает большое количество корейских систем K239 Chunmoo - это является неким аналогом Himars, с которых запускаются эти ракеты", - добавил он.

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