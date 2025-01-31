Кремль пытается сохранить определенное влияние в Сирии после того, как повстанцы отстранили от власти Асада.

В России заявили о готовности помочь с восстановлением Сирии, поскольку там продолжают искать соглашения с новым сирийским руководством по сохранению двух важных военных баз. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего советника российского правительства по вопросам Ближнего Востока Виталия Наумкина.

Отмечается, что Кремль пытается сохранить определенное влияние в Сирии после того, как сирийский диктатор Башар Асад был устранен повстанцами, которые сейчас контролируют страну. Ведь российские военные базы - военно-морской порт в Тартусе и аэродром в Хмеймиме - позволяли Москве иметь влияние на Ближний Восток и Африку, и их потеря может стать "серьезной стратегической неудачей".

"Россия готова помочь Сирии в восстановлении ее экономики. Нам удастся найти компромисс, и новая власть в Дамаске выиграет от поддержания связей с Москвой, включая потенциальные военные поставки", - цитирует издание Наумкина.

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Также Bloomberg напоминает, что во вторник спецпредставитель президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отправился с делегацией в Дамаск, чтобы провести первые прямые переговоры с новым руководством Сирии.

Говорится, что представители нынешней сирийской власти требовали от России "конкретных мер, таких как компенсация, реконструкция и восстановление".

После переговоров, отмечается, Богданов заявил журналистам, что прогресса в сохранении российских баз нет и что переговоры продолжатся.

Между тем, пишет издание, Сирии не хватает средств на реконструкцию, к тому же страна со времен Асада задолжала 8 миллиардов долларов России. Об этом заявлял недавно министр иностранных дел Сирии Асад аль-Шайбани.

Отношения между РФ и Сирией: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Сирия требует от России компенсаций за разрушения, вызванные российскими бомбардировками. Такие требования сирийцы озвучили во время переговоров с делегацией Кремля, которая прибыла в Сирию впервые после свержения режима Башара Асада.

Россия забрала свою военную технику из сирийского порта "Тартус". Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные после начала погрузки свезенной со всей Сирии российской военной техники на грузовые суда Sparta и Sparta II компании "Оборонлогистика" Министерства обороны РФ.

Также стало известно, что новая администрация Сирии разорвала контракт с Россией на управление портом Тартус, который был подписан во времена правления свергнутого диктатора Башара Асада. Эту информацию подтвердили журналистам три сирийских бизнесмена, один из которых работает в порту.

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