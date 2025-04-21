Конте считает, что этот план не приносит общей выгоды всем странам.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, теперь находящийся в оппозиции, и его партия "Движение 5 звезд" выступают против плана перевооружения ЕС. Политик считает, что этот план не только не принесет пользы Европе, но и поспособствует ее распаду.

"Это не общеевропейский оборонный проект, который мы бы поддержали и который позволил бы добиться экономии на масштабе и рационализировать военные расходы. 800 миллиардов тратятся впустую, позволяя каждой стране вооружаться самостоятельно, с помощью стимулов. И одна из стран, которая могла бы получить большую выгоду, которая хочет стать военной сверхдержавой, – это Германия, у которой есть большой фискальный потенциал, которого нет у других стран", – объяснил он в интервью El Pais.

Конте подчеркнул, что этот план не приносит общей выгоды всем странам. Он напомнил, что у Италии высокий государственный долг. По его словам, план перевооружения может привести к тому, что ряд стран сможет увеличить свой ВВП благодаря производству танков и ракет, тогда как другие государства увеличат госдолг и отстанут.

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"Более того, если страна использует фонды сплочения для вооружения, она не сможет использовать их для сокращения неравенства, и при последующем перераспределении средств она поглотит гораздо больше, в ущерб тем, кто решил не использовать их для вооружения. Возникнет еще большая асимметрия. И я добавлю: Германия решила стать военной сверхдержавой, Франция уже стала. По последним опросам, AFD является ведущей партией и может стать правительством, в основе идеологии которого лежит воля к власти, к угнетению. Разве это та Европа, которую мы хотим? Чтобы оправдать весь этот план, они делают акцент на том, что Россия хочет вторгнуться в Европу, что она представляет собой угрозу", – продолжил он.

При этом Конте подчеркнул, что "абсолютно осуждает" российскую агрессию в Украине. Он заявил, что поведение российского диктатора Владимира Путина противоречит международному праву, и этому надо противостоять.

"Но мы обманываем наших граждан иллюзией, что обеспечим большую безопасность, вооружив каждое государство, не признавая, что военная стратегия, применявшаяся до сих пор, провалилась. Я считаю, что лучшей гарантией процветания для наших граждан является диалог, очень сложный диалог, который мы не можем доверить одному [Дональду] Трампу. Мы должны сами сесть за стол переговоров и построить горизонт мира, не разжигая спираль, ведущую к войне", – резюмировал итальянский политик.

План перевооружения ЕС: что надо знать

Страны ЕС хотят перевооружиться на фоне растущей угрозы со стороны России. Евросоюз анонсировал амбициозный план с бюджетом в 800 миллиардов евро.

Государства-члены блока получат, в частности, дополнительные 150 млрд евро займов для инвестиций в оборону. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что средства, выделенные по инициативе ЕС SAFE, должны быть потрачены в первую очередь на компоненты оружия, которые изготовлены в Евросоюзе и Украине.

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что лидерство в этом вопросе должна взять на себя Швеция. По его словам, эта страна имеет сильную оборонную промышленность и уже проводит масштабное перевооружение.

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