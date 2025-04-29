Длительный мир предполагает прежде всего надежные гарантии безопасности, подчеркнула итальянский премьер.

Трехдневного перемирия, объявленного российским правителем Владимиром Путиным по случаю Дня победы недостаточно. Украине нужен справедливый и длительный мир.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Corriere della Sera. По ее словам, Италия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа и рада, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к безоговорочному перемирию, продемонстрировав, что Украина также стремится к миру.

"Теперь Россия должна продемонстрировать то же самое. Ведь трехдневное перемирие, объявленное Путиным к годовщине победы во Второй мировой войне, является чем-то другим и явно недостаточным. А мир должен быть справедливым и длительным", - заявила она.

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Она напомнила, что Италия выдвинула свое предложение: необходимо решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора НАТО.

Перемирие Путина ко Дню победы

28 апреля 2025 года президент России Владимир Путин неожиданно объявил об одностороннем трехдневном перемирии в Украине, которое должно длиться с 8 по 10 мая. Этот период совпадает с российским празднованием Дня Победы - символической даты, которую Кремль активно использует для пропаганды, представляя себя наследником победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Формально перемирие провозглашено для "почтения памяти погибших в войне", однако исторический контекст и политическая ситуация указывают на совсем другие мотивы. На протяжении всей полномасштабной агрессии Россия ни разу не придерживалась прекращения огня. Даже объявленное ранее "пасхальное" перемирие было сорвано самой же Москвой обстрелами гражданских объектов.

Нынешнее объявление рассматривается как политический маневр, направленный на влияние на американскую администрацию Дональда Трампа. В контексте переговоров о "мирном урегулировании" Москва пытается использовать это перемирие как инструмент психологического давления на Вашингтон, демонстрируя готовность к миру, но только на собственных условиях.

Исторически РФ использует даты вроде 9 мая для продвижения идеи об особой моральной легитимности своих действий, в частности - военных. Однако за пределами РФ эти даты все чаще воспринимаются как инструмент для внутреннего мобилизационного культа, а не как реальный повод для прекращения боевых действий.

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