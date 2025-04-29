По словам Дикого, ход войны определяется на фронте.

Временное "перемирие" между Украиной и РФ с 8 по 10 мая, которое накануне объявил российский лидер Владимир Путин, выгодно в первую очередь Кремлю. Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире на "Radio NV".

"Это тактически, не стратегически. Но здесь нас Путин переиграл. Оно нам абсолютно ничего не дает, 2 дня - это ни о чем. А россиянам оно дает спокойный парад победобесия. Зная работу их ПВО, не было гарантировано, что в этом параде не примут участие Воздушные силы Украины. Думаю, все представляют, какая бы это была пощечина для всей конструкции, которую десятилетиями строили Путин и роспропаганда", - сказал Дикий.

Он пояснил, что в современных условиях на международной арене, Украина не может отклонить это двухдневное прекращение огня.

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"Нас поставили в такую ситуацию, что если бы мы это сделали, то даже нашим союзникам было бы неудобно нас оправдывать. А главный союзник Путина, который сейчас находится в Белом Доме, сразу же начал бы кричать, что мы хотим продолжения войны. Поэтому здесь тактически нас переиграли, но принципиально на ход войны это не влияет. Ведь ход войны определяется на фронте", - добавил Дикий.

Временное перемирие: что известно

Накануне российский диктатор объявил о временном перемирии в войне с Украиной. Он заявил, что оно продлится с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая.

На это предложение отреагировали в Украине. В частности президент Зеленский назвал это заявление очередной манипуляцией от Путина. Также он призвал российского диктатора объявить перемирие на более долгий срок - на 30 дней.

Также на это заявление отреагировали в США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп пытается достичь полного и постоянного прекращения огня. Также она добавила, что американский президент все чаще разочаровывается как в Путине, так и в Зеленском.

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