Их детали не раскрывают.

Европейские лидеры разработали несколько предложений по введению перемирия в войне Российской Федерации против Украины.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера. "Очевидно, что на столе есть ряд вариантов", - сказал он. Как пишет британское агентство Reuters, европейские чиновники считают нынешние действия американской администрации предательством Украины:

Видео дня

"Европейские страны во главе с Великобританией и Францией сплотились вокруг президента Украины Владимира Зеленского и пытаются разработать мирный план, который включает Киев, после того, как на прошлой неделе в Овальном кабинете произошел разрыв между Зеленским и Трампом".

Перемирие в Украине

Как сообщал УНИАН, после саммита европейских лидеров "Securing Our Future" президент Франции Эммануэль Макрон предложил частичное перемирие, которое будет предусматривать прекращение боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры.

В Париже сказали, что эта инициатива должна проверить готовность России к мирным переговорам и создать условия для достижения устойчивого мира. Публично Киев не комментировал это.

Кроме того, французский лидер сообщил, что европейские сухопутные войска будут развернуты в Украине только на втором этапе мирного процесса, уже после достижения мира.

Вас также могут заинтересовать новости: