Перемирие может затянуться, а потом, без гарантий безопасности для Украины от союзников, начнутся новые агрессивные действия россиян.

Предложение об одномесячном перемирии, которое озвучил президент Франции Эммануэль Макрон может стать ловушкой для Украины.

Об этом в эфире телемарафона заявил военный эксперт, военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко. "Думаю, что верховный главнокомандующий, президент Украины справедливо ответил на то, что такие инициативы возможны только с гарантированием Украине безопасности. Было заявление премьер-министра Британии - замечательное решение (было бы - УНИАН), о том, что отправим самолеты, что будут "сапоги британские"... Это является определенной гарантией. Возможно не окончательной, но мы не знаем тоже. Потому что Путин не атаковал еще войска НАТО", - сказал эксперт.

Мусиенко добавил, что сейчас нет никаких гарантий и решений, как обеспечить потенциальное перемирие.

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"Мы тоже должны исходить из того, не будет ли это для нас ловушкой... Это может длиться довольно долгое время. Когда будут говорить о том, что "вот видите перемирие произошло, где-то какие-то боевые действия происходят, но они снизили интенсивность", - сказал специалист.

По его мнению, перемирие без гарантий безопасности может стать причиной того, что потом скажут, мол, "давайте мы так продолжим" - это некая форма решения на сегодня. Но при этом дальнейших перспектив по решению вопроса не будет.

"Это серьезная ловушка!", - подчеркнул Мусиенко.

Также он сказал, что удивляется тому, как, например, западные СМИ обсуждают "украинскую проблему" так, будто это Украина должна сделать какие-то шаги для прекращения войны.

"Вообще мы видим, что Россия настроена на как-то прекращение огня? Они же задекларировали цели о том, что их интересуют Херсон, Запорожье. Они не собираются прекращать боевые действия. Все ждут решения от Украины, но подождите - агрессор на нашей земле", - подчеркнул военный.

По его словам, пока РФ не применяет никаких шагов, чтобы хотя бы продемонстрировать желание прийти к миру, например, остановила бы атаки "шахедами". Однако все происходит наоборот - Москва декларирует увеличение дроновых атак по Украине.

"Как мы можем поверить? Кто этот режим (перемирия - УНИАН) проконтролирует? Ббоюсь того, что это будет такая ловушка, без решения. Нет ничего более постоянного, чем временное. Нам нужны гарантии того, что РФ вновь не пойдет в наступление", - подчеркнул эксперт.

Заявления о временном перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что все участники саммита европейских лидеров, который состоялся в Великобритании, стремятся достичь надежного завершения войны в Украине. В интервью одной из газет французский лидер заявил, что Париж и Лондон предлагают ввести в Украине месячное перемирие, которое будет действовать "в воздухе, на морях и в энергетике".

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