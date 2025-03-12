По результатам встречи в Саудовской Аравии есть заявление о согласии Украины заключить перемирие и есть анонсированная встреча по линии США-РФ. Но означает ли это быстрое прекращение огня? На данный момент - сомнительно.

Для Путина, которому выгодно было представить "недоговороспособность" Зеленского, результаты встречи в Джидде неприятные. Но, ожидаемые. Как бы там ни было, наступление вооруженных сил РФ в Курской области как раз укладывается в логику выхода на прекращение огня: вытеснить ВСУ со своей территории до его начала. А это означает, что на данном участке Кремль попытается сделать все, чтобы завершить свою операцию в ближайшие дни. Второй, параллельный, трек - политический - ставить выход ВСУ из Суджи в качестве условия того самого перемирия. Суть процесса - затянуть в двухсторонние консультации, в которых попытаться подвести украинскую сторону к ответу "нет".

Паралельно с этим, уже на американском треке переговоров (о двухсторонних отношениях) сделать Трампу более конкретное предложения по:

Видео дня

Арктике и участию американских компаний в развитии северных логистических маршрутов (а это для Вашингтона приоритет в свете конкуренции с Пекином).

Сделки по минералам. С одной строны, предлагая большую ресурсную базу и лучшие условия. Но в форме, которая будет выглядеть более выгодной для РФ по сравнению бонусами для Украины с возможным американо-украинским договором (это уже игра на внутриполитическое поле в Украине).

Газу для Европы. Уже была информация об обсуждении входа США в проекты Северных потоков (но тут необходимо согласие Германии). А есть еще один - если украинская ГТС включается в поле американо-украинских договоренностей по ресурсам, для Кремля появляется смысл предметно говорить с Трампом о "совместном сбыте" природного газа. Естественно, российского. Кстати, именно в эту логику укладываются атаки на газодобывающую инфраструктуру Украины последних недель. В этой логике, кстати, уже США могут "попросить" Украину уйти из Суджи, если РФ не может выдавить оттуда ВСУ.

Далее перемирие и уже вопросы внутриукраинских процессов. Тема выборов (как президентских так и парламентских) из теоретической плоскости (после войны) окночательно переходит в практическую (подготовку). Для Зеленского (это если условием переговоров в Саудовской Аравии не было его невыдвижение на второй срок) задача сохранения позиций будет крайне сложной по следующим причинам:

Перемирие уводит фокус с линии фронта и политические оппоненты получают большие возможности критики управленческих решений Банковой, Кабмина, и собственно президента. Отход "военной повестки" на второй план (а, увы, для части населения это произошло уже год назад) актуализирует вопросы "мирной повестки" - состояния экономики, инфраструктуры и так далее. Тоже удобная позиция для критики представителей власти. А это уже вариативно. Если в команде Трампа поставят таки на сценарий "Украина с новым президентом", а на Банковой попытаются сыграть по-своему, тут так же будут резонансные информационные поводы.

Перечисленные факторы, если их не замечать, способны существенно ослабить позиции украинских переговорщиков к моменту начала консультаций о некоем подобии "мирного договора", либо договора о заморозке войны. Естественно, для Кремля такой вариант крайне интересен и выгоден. Поэтому политику РФ можно будет охарактеризовать следующими процессами:

1. Естественно, информационные операции РФ по дестабилизации украинского общества. И тут, увы, но благодаря ошибкам украинской строны в информационном поле, российские ресурсы имеют доступ до части украинских граждан. Суть операций не поддержка каких-то отдельных личностей, а усиление фрагментации общества (подогрев конфликтом между разными группами "уехавшие и живуще в Украине", "семьи военных и семьи гражданских", "ВПО-постоянные жители", "ветераны-ухилянты"), создание общей атмосферы недоверия. К чему? Да, условно говоря "ко всему".

2. На европейском и американском информационном поле Россия будет крайне активно проводить информационную кампанию по дискредитации самой идеи помощи Украине. Но не как стране, а как "украинским властям". То есть, Кремль постарается всячески подсвечивать коррупционные скандалы, факты непоследовательной политики и так далее.

3. Отдельной темой российских информационных атак станут вопросы украинских беженцев. Россия будет пытаться крайне агрессивно продвигать тезисы об их угрозе для принимающих государств. Не только в информационном поле, но и организуя провокации.

4. Предложениями решить ряд вопросов существования Украины в мирном режиме через "готовность оказать помощь". К примеру, энергетика - начиная с темы ЗАЭС и заканчивая предложением (для США) начать поставки электроэнергии в Украину. А также газ, транзит и так далее.

5. Вопросы обмена пленными и узниками. Часть процесса – первые массовые обмены - пройдет быстро. Далее Кремль существенно затормозит процесс, пытаясь перевести его в аналог ТКГ, где каждый новый обмен становится результатом долгих и (в отличие от теперешней ситуации) публичных (!) переговоров. Суть та же - политические ловушки для украинской делегации. И возможность обвинить Украину в "нежелании" ускорять процесс. Что, учитывая украинские внутриполитические вызовы во время перемирия, крайне важно для Кремля.

6. И, естественно, попытка оттягивать процесс финализации соглашений о заморозке - чтобы перечисленные действия имели эффект, Кремлю необходимо время. То есть, несколько циклов "месячных перемирий". Возможно, даже с перерывами на активные боевые действия.

И тут мы подходим к главному - позициям украинской строны на моменте перехода от логики перемирия к логике переговоров о мире. Для РФ идеальный вариант (и она будет на него работать) - максимальное ослабление оппонента.

Для Украины задача №1 - не свалиться в предвыборный цикл без объявления выборов. Проще говоря, если стоят две задачи "победить на выборах" и "подписать выгодный для страны договор о мире", надо помнить, что обе реализовать невозможно. То есть, необходима концентрация на одном из направлений. Тогда второе станет возможным, но уже после первого. Это справедливо не только для Зеленского, но и для его оппонентов. Минус - приоритеты должны быть одинаковыми у всех участников процесса.

Задача №2 - сохранение поддержки со строны партнеров. И тут уже крайне важным становится вопрос рационализации внешней политики. В условиях перемирия будет крайне сложно дейстовать в старых, эмоциональных, рамках, говоря об "агрессии". Ведь партнеры зададут логичный вопрос в ответ "так РФ пошла на перемирие, давайте поговорим что дальше". Дальше - это тема чем и как Украина будет выгодна соседям, США, ЕС, странам Азии. То есть, разговор уже о функционале - чуть шире, чем просто говорить о ресурсах.

Задача №3 - помнить, что договоры с РФ, как правило, временны и нарушаются. А это значит, что перемирие - время когда можно проанализировать ошибки, частично их исправить и готовиться к новому раунду противостояния.

Задач намного больше, но без решения хотя бы перечисленных, без реакции на перечисленные выше вызовы, избежать потери субъектности страны в ближайшие годы будет крайне сложно.

Игар Тышкевич, эксперт по вопросам изучения России, политический аналити