Стало известно, что украинская делегация не планирует встреч с россиянами.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины раскрыли подробности переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию озвучил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге.

Спикер отметил, что встреча в Саудовской Аравии будет не политическая, а техническая.

"Это встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые сегодня есть на столе переговоров", - сказал Тихий.

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Спикер добавил, что должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны. По его словам, с украинской стороны участие будут принимать специалисты по энергетике, военные и другие специалисты, которые будут говорить с американцами.

Как отметил Тихий, делегации Украины и США будут выяснять модальности, нюансы, как мониторить и контролировать различные режимы прекращения огня:

"Суть встречи, чтобы выяснить между сторонами, о каком объеме режимов прекращения огня мы говорим, как их контролировать, как их мониторить".

Он напомнил, что Украина как государство предложила и согласилась на конкретное американское предложение относительно 30-дневного временного полного прекращения огня:

"Мы его приняли, еще находясь в Джидде. Если бы Путин и Россия согласились на это предложение, то уже могло бы действовать это прекращение огня. Вместо этого мы видим из Кремля различные новые условия, какие-то разговоры, какие-то предложения, манипуляции, какое-то ограниченное согласование якобы на готовность воздерживаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре, которое еще находится в процессе выяснения сторонами".

Впрочем, он подчеркнул, что Украина свое намерение двигаться к миру четко показала, и перемирие уже могло бы действовать.

"К переговорам, которые состоятся в Саудовской Аравии, - мы к ним относимся как к двусторонним украинско-американским переговорам. Рассматриваем их как технический раунд, не политический. Соответственно, там будут обсуждаться детали имплементации решений, которые на политическом уровне уже приняты... Нам неизвестно о том, как там будут происходить контакты с россиянами. Это их выбор, но мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии именно как к двусторонним украинско-американским... Контактов с россиянами не запланировано у украинской команды".

Переговоры Украины и США - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, в следующий понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится еще одна встреча делегаций Украины и США. Украина подготовит список объектов гражданской инфраструктуры, которые не должны подвергаться атакам со стороны РФ, отметил президент.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский согласился, что Украина и США должны продолжать работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и прочного мира. Зеленский поддержал, что одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

Ранее, 11 марта, по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня.

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