Если Украина примет 'плохой мир', РФ воспримет это как победу, - глава разведки Чехии

Куделка отметил, что международное право требует от РФ вывести все войска из Украины и вернуть оккупированные территории.

Украину не стоит подталкивать к "плохому миру", так как Россия воспримет это как победу. После этого российский диктатор Владимир Путин может задуматься о полноценном конфликте с НАТО.

Об этом заявил глава разведки Чехии Михал Куделка в интервью Bloomberg.

"Если Украина проиграет или будет вынуждена принять невыгодное мирное соглашение, то Россия воспримет это как победу", - сказал он.

Видео дня

Куделка рассказал журналистам, что следующие 10-15 лет после завершения войны в Украине Россия потратит на восстановление и подготовку к следующей цели - Центральной и Восточной Европе. Он отметил, что его оценка подкреплена другими европейскими разведывательными службами.

Международное право требует от РФ вывести все войска из Украины и вернуть оккупированные территории, подчеркнул глава разведки Чехии. Он добавил, что россиянам также придется выплатить репарации.

Куделка возмущен тем, что Украину склоняют к "плохому миру". Он напомнил, что Чехия является сторонником Киева и принимает у себя сотни тысяч беженцев.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину должно напомнить Западу о том, что Кремль придерживается империалистических взглядов и испытывает презрение к своим военным потерям, считает Куделка.

Он отметил, что Чехия остается целью для российской гибридной войны. По его словам, россияне продолжают проводить кибератаки и кампании по дезинформации.

Также Куделка рассказал журналистам, что Европе не стоит боятся нового президента США и его администрации. Он подчеркнул, что Штаты не будут ослаблять сотрудничество в сфере безопасности и разведки с Европой:

"Я работал с нашими американскими партнерами при президенте Трампе раньше, и это было действительно здорово. То же самое происходит и сейчас при президенте Байдене. И я на 100% убежден, что это будет так же здорово во время второго срока Трампа".

Глава разведки Чехии призвал Запад не возобновлять деловые и дипломатические отношения с Россией в будущем. По его словам, Москва является агрессором, который понимает только силу.

Он считает, что исход войны в Украине определит вероятность возникновения глобального конфликта с участием НАТО.

"Если Россия столкнется с сильной страной или сильным альянсом, она посчитает, что не стоит с ними связываться. Если же Россия придет к выводу, что война в Украине себя оправдала, что европейские страны слабые, а НАТО не хватает единства, то она может попробовать что-то новое", - сказал Куделка.

Украину склоняют к переговорам с РФ

Ранее эксперты заявили, что если Европа пообещает США, что она сможет найти деньги для дальнейшей защиты Украины, новоизбранный президент Дональд Трамп сможет заключить более выгодную сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что ЕС мог бы задействовать 300 миллиардов долларов замороженных российских валютных резервов.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подготовил свой собственный план по завершению войны в Украине. В нем предусмотрен отказ Киева от вступления в НАТО на 10 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: