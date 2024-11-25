Эксперты сообщают, что Трампу может понравиться предполагаемое обещание Европы по поводу денег.

Если Европа даст обещание Соединенным Штатам Америки, что она сможет найти деньги для дальнейшей защиты Украины в ходе полномасштабной войны, избранный президент США Дональд Трамп сможет заключить более выгодную сделку с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, заявляют эксперты.

В частности, ЕС мог бы задействовать 300 миллиардов долларов замороженных российских валютных резервов, пишет Reuters.

"Не только Украина нервничает из-за того, что Трамп может пойти на сделку по прекращению огня, выгодную российскому президенту. Европейский союз, Великобритания и другие европейские страны тоже обеспокоены. Соглашение, которое оставит Украину уязвимой, будет плохо сказываться на их безопасности", - говорится в материале.

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Поэтому, сообщается, что у Европы есть "серьезный стимул" убедить Трампа организовать более достойное соглашение, в частности, с помощью поиска дополнительных средств для укрепления оборонноспособности Украины, если война вдруг затянется. Трампу также может понравиться тот факт, что большая часть любых возросших расходов достанется американским производителям, поскольку Европа медленно развивает собственную оборонную промышленность, пишет СМИ.

В итоге избранный американский президент может использовать заявление о готовности Запада предоставить Украине столько военной и финансовой поддержки, сколько необходимо для удержания линии фронта — как один из способов давления на Россию.

"У России в конце концов закончатся войска и деньги, поэтому в ее интересах договориться о достойной сделке сейчас", - отмечают эксперты.

Такая сумма [300 миллиардов в течение 3 лет] не только произведет на Трампа впечатление, но и убедит Путина, что Украина сможет выдержать войну на истощение.

Другие новости о Трампе и окончании войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что член палаты представителей Майкл Уолц необходимостью принять решение об окончании войны в Украине "в более широких рамках" на фоне разрешения, данного украинской стороне в использовании противопехотных наземных мин против оккупантов.

Кроме того, Трамп может согласиться на быструю сделку, которая будет предусматривать территориальные потери для Украины. Таким образом, кремлевский диктатор может задуматься о новых актах агрессии.

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