По словам британского посла, его страна должна быть на стороне Украины.

Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, а если что-то "пойдет не так", то Великобритания "станет в очередь за Украиной". Об этом заявил посол Великобритании в США Питер Мандельсон в эфире телеканала ABC News, передает The Telegraph.

"Мы должны создать обстоятельства, при которых на Путина будет оказываться достаточное давление... чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Тогда мы увидим истинный цвет его намерений", - отметил дипломат.

Когда у Мандельсона спросили, верит ли Британия в то, что российский диктатор хочет мира, он ответил:

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"Это еще предстоит выяснить. Если что-то пойдет не так, мы должны быть на стороне Украины, продолжая вооружать ее, чтобы убедиться, что она способна противостоять любым дальнейшим российским атакам, а мы должны быть на ее стороне в случае необходимости".

Переговоры РФ и Украины - последние новости

Ранее издание Reuters сообщило, что Турция предложит провести у себя мирные переговоры между Украиной и Россией. Известно, что страна уже проводила первые переговоры между государствами через несколько месяцев после полномасштабного вторжения 2022 года, однако они не принесли результатов.

В то же время журналисты The Wall Street Journal написали, что Россия планирует затягивать переговоры до бесконечности. Отмечается, что такую стратегию Москва применяла, начиная с Сирии и заканчивая переговорами в Ялте во время Второй мировой войны.

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