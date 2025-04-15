Также итальянский министр раскритиковал Израиль за атаки по сектору Газа.

Россия не серьезно настроена на достижение мира в Украине, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Reuters.

В издании напомнили, что правительство Италии близко к президенту США Дональду Трампу, по сравнению с другими европейскими странами, поэтому отказывается критиковать его политику. Однако в Риме приветствуют усилия США, которые направлены на прекращение войны в Украине. В частности, в частных разговорах министры обеспокоены по поводу того, как Трамп ведет себя с Украиной. Также они открыто предупреждают, что РФ может обмануть президента США.

"С россиянами ничего не изменилось. Очевидно, что россияне хотят продолжать атаки, как они это делали в течение последних трех лет", - подчеркнул Крозетто.

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В Reuters напомнили, что Италия, как и США, поддержала Израиль во время его вторжения в Газу после нападения ХАМАС на юг страны 7 октября 2023 года.

Но итальянский министр раскритиковал недавние удары Израиля по больнице в Газе, в результате которых погибли мирные жители.

"Для меня палестинский ребенок стоит столько же, сколько украинский или итальянский. Палестинская больница стоит столько же, сколько украинская или итальянская", - подчеркнул Крозетто.

По его словам, Израилю нужно признать свои ошибки и сказать слово "извините".

Прекращение огня в Украине - что известно

Ранее украинский военнослужащий с позывным "Темный" ответил, возможно ли быстрое прекращение войны. По его словам, необходимо довести начатое до конца и выбить россиян, ведь для них никакие дипломатические решения не имеют никакого значения.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Путина пойти на полное прекращение огня после удара по Сумах. По словам Шольца, над этим также работают европейские и международные партнеры.

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