Стратегия, направленная на движение повестки дня, показала свою эффективность.

В Европейском союзе есть общий консенсус относительно старта переговоров об интеграции Украины, однако до принятия окончательного решения еще будет работа со столицами.

"Здесь есть общий консенсус всех государств-членов, даже тех, кто больше выступает за Западные Балканы или даже за Грузию. Но все понимают, что перед тем, как принимать решение по этим странам, должно быть принято решение по Украине", - отметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время 2nd EU Accession Exchange Forum.

По ее словам, стратегия, направленная на движение повестки дня, показала свою эффективность. В то же время положительным является прогресс в выполнении семи рекомендаций со стороны Украины. После доклада Еврокомиссии Украина должна будет работать с государствами членами индивидуально.

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"И на каждом этапе пути, каждое государство-член может задавать собственные вопросы, которые не обязательно будут касаться семи рекомендаций, чтобы построить консенсус перед декабрем 2023 года", - отметила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что сейчас ситуация кардинально отличается от той, которая была, когда Украина только стремилась получить статус кандидата на вступление. Сегодня же все понимают, что ни одно другое решение не может быть принято, если не принято решение в отношении нашей страны.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство страны в Евросоюзе. Уже в июне Украина стала страной-кандидатом.

В этом году Зеленский спрогнозировал, что Украина может войти в Евросоюза через два года.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина почти завершила выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Недавно Еврокомиссия впервые в своих прогнозах дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС.

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