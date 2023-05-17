В Еврокомиссии отмечают, что экономика Украины показала большую выносливость к вызовам, чем от нее ожидали.

Впервые в своих прогнозах Еврокомиссия дала оценку экономической ситуации в Украине как государству, стремящемуся стать членом ЕС.

Об этом говорится в экономическом прогнозе European Economic Forecast, Spring 2023. В Еврокомиссии ожидают, что от падения почти в 30% по итогам 2022 года украинская экономика может вырасти – на 0,6% в 2023 году, а в 2024 году рост может составить 4%, если к этому времени закончится война.

В Еврокомиссии также отмечают, что экономика Украины показала большую выносливость к вызовам, чем от нее ожидали. Также устойчивой оказалась и энергетическая система, которую во время войны объединили с европейской.

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Первую оценку прогресса Украины в реформах, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС, Еврокомиссия должна представить уже в июне.

Осенью Евросоюз должен отчитаться о политике расширения, которая впервые будет учитывать возможность членства Украины.

Членство Украины в ЕС

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подал соответствующую заявку на получение статуса кандидата в ЕС для Украины, а 30 сентября 2022 года подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. Также он анонсировал, что Украина начинает работу по подписанию деклараций со всеми членами НАТО о евроатлантической интеграции нашего государства.

11 февраля глава государства заявил, что Украина можем быть в Евросоюзе через два года.

В феврале 2023 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила о выполнении Украиной 72% обязательств по вступлению в ЕС.

28 марта 2023 года президент Евросовета Шарль Мишель заявил о том, что страны Евросоюза могут обсудить перспективу начала переговоров о вступление Украины в евросообщество уже в этом году - на зимнем саммите.

3 апреля 2023 года редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк заявил о том, что Еврокомиссия обновит статус Украины в вопросе вступления в ЕС. По его информации, Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

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