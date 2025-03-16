Премьер-министр Индии отметил, что у него хорошие отношения как с Путиными, так и с Зеленским.

Нынешняя ситуация предоставляет возможность для содержательных и продуктивных переговоров между Украиной и Россией о завершении войны. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью подкастеру Лексу Фридману.

"Сначала найти мир было сложно, но нынешняя ситуация предоставляет возможность для содержательных и продуктивных переговоров между Украиной и Россией", - сказал он.

Также премьер-министр Индии отметил, что все переговоры должны происходить с участием как Украины, так и России. Он подчеркнул, что остается последовательным сторонником идеи мира и предложил помощь своей страны в урегулировании конфликта.

Видео дня

"Где мы можем действовать как миротворцы, мы с радостью принимаем на себя эту ответственность. Потому что Индия - это земля Гаутама Будды и Махатмы Ганди. И индийцы не склонны к вражде и конфликтам. Вместо этого мы поддерживаем гармонию… Мы выступаем за мир", - добавил Моди.

Кроме того, премьер-министр Индии заверил, что у него хорошие отношения с правительствами Украины и России.

"Я имею близкие отношения как с Россией, так и с Украиной. Я могу сидеть с президентом Путиным и говорить, что сейчас не время для войны. И я также могу по-дружески сказать президенту Зеленскому, что, брат, независимо от того, сколько людей стоит с тобой в мире, на поле боя никогда не будет решения. Решение придет только тогда, когда и Украина, и Россия сядут за стол переговоров", - заявил он.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее президент Финляндии Александр Стубб оценил шансы на участие лидера РФ Владимира Путина в мирных переговорах. Он подчеркнул, что союзникам Украины пора понять то, что Путин не собирается останавливаться.

Кроме того, управляющий партнер Национальной антикризисной группы, политолог Тарас Загородний рассказал, как Украина может вернуть территории во время переговоров. Чем больше будет ударов по России, тем сильнее будет позиция Украины на переговорах, считает он.

Вас также могут заинтересовать новости: