Лукашенко отметил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

Александр Лукашенко впервые прокомментировал последние события вокруг Беларуси, вызванные принудительной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Мы действовали полностью законно. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - прокомментировал Лукашенко на брифинге.

Он отметил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

Читайте такжеБайден заявил о подготовке новых санкций против БеларусиПо словам Лукашенко, экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. При этом Лукашенко назвал абсолютной ложью информацию о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29.

Также Лукашенко отреагировал на арест журналиста Протасевича. Он призвал западных защитников ответить на какие спецслужбы работали двое задержанных. "Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? За свои преступления ответит каждый. Это дело времени", - сказал Лукашенко, передает strana.ua.

Посадка борта Ryanair в Минске: детали

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день, 23 мая, Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ІСАО).

В свою очередь авиакомпания Ryanair в комментарии по поводу вынужденной посадки своего самолета отметила, что от белорусской стороны пришло сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не вспомнил, что его самолет сопровождал белорусский истребитель, а после посадки с рейса сняли журналиста Романа Протасевича и его девушку.

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Украина также полностью прекратила авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства. А Литва и Великобритания уже запретили прибывать в страну самолетам, которые следуют через Беларусь.

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Автор: Ирина Погорелая