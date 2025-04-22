В Госдепе объясняют это его графиком.

Соединенные Штаты Америки накануне переговоров в Лондоне заявили, что государственный секретарь Марко Рубио не будет в них участвовать.

Как передает Le Monde, пресс-секретарь американского Государственного департамента Тэмми Брюс во время брифинга сообщила журналистам, что на встрече будет присутствовать специальный посланник президента Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог:

"Обсуждения состоятся, как и планировалось, но Марко Рубио не будет присутствовать. Это не связано со встречей, это связано с логистическими вопросами в его графике".

Переговоры в Лондоне

Как сообщал УНИАН, уже завтра в Британии встретятся представители Украины, Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции. Они будут обсуждать прекращение огня и завершение войны в Украине.

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Киев будут представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

По данным западных СМИ, во время переговоров американская сторона будет настаивать на условиях, которые выгодны Кремлю. В частности, Украину будут склонять к замораживанию войны, а также к отказу от оккупированного Крыма и планов вступить в НАТО.

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