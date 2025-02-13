Как пишут мировые СМИ, европейцы буквально ошеломлены заявлениями американского президента.

Европейские власти ожидают, что президент США Дональд Трамп скажет им, что они должны заплатить за восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного договора, в достижении которого они принимать участия не будут.

Об этом изданию Financial Times (FT) рассказал ряд высокопоставленных европейских чиновников. Издание отметило, что европейские чиновники не могут прийти в себя из-за исключения из мирных переговоров между США и РФ по Украине. Также они опасаются, что им придется тратиться на послевоенную безопасность и восстановление Украины.

FT напомнило, что Трамп сразу после разговора с Путиным заявил, что их делегации "немедленно начнут переговоры" о прекращении войны, ошеломив европейцев.

Видео дня

"Трамп видит в нас деньги"

"Американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства", - прокомментировал высокопоставленный чиновник ЕС.

"Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, мы не ясно представляли, как будет выглядеть наше место за столом в обмен на эти деньги", - добавил он.

"В это время неопределенности и перемен как никогда важно, чтобы... у европейцев было общее понимание того, что происходит", - заявил FT министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Однако, как отметило издание, европейские власти все же не оставляют попыток наладить сотрудничество с американским президентом в вопросе Украины. "Институты ЕС все еще пытаются найти нужного человека, имеющего прямой доступ к Трампу, чтобы поговорить с ним", - сказал западный чиновник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, издание The Guardian отметило, что быстрое развитие событий обеспокоило Европу, поскольку Путин и Трамп ведут переговоры о будущем безопасности континента через головы самих европейских лидеров.

Хотя, как напомнило издание, министр обороны США Пит Хегсет должен встретиться с министрами стран НАТО в Брюсселе уже сегодня.

"Без участия европейцев не будет справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в общем заявлении глав МИДов европейский стран. В частности, Анналена Бербок из Германии и Хосе Мануэль Альбарес Буэно из Испании заявили, что никакое решение по Украине не может быть принято "без Украины", и призвали страны ЕС проявить единство в этом вопросе.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский тем временем заявил, что "продолжение сотрудничества с США" было темой обсуждения. "Нет лучшей гарантии безопасности нашего континента, чем тесное трансатлантическое сотрудничество", - выразил мнение Сикорский.

Как пишет пишет Bloomberg, некоторые европейские лидеры также выразили беспокойство, что Трамп одним телефонным звонком перевернул многолетнюю политику США относительно Украины. Его разговор с российским диктатором Путиным, похоже, сигнализирует о том, что Трамп "сдает" Украину, считают они.

"Трамп фактически сдался Путину"

А занимавший должность советника по нацбезопасности во время первого прихода Трампа в Белый дом Джон Болтон пошел еще дальше в своих комментариях. Как передает CNN, он отметил, что Трамп "фактически сдался" Путину в преддверии переговоров о судьбе Украины.

Также о реакции Европы на неожиданные действия Трампа пишет издание Politico. "Союзники Украины отреагировали с шоком и возмущением на заявление Трампа о том, что он говорил с Путиным и "немедленно начнет переговоры" с ним о прекращении войны в Украине", - написало издание.

Давний критик Трампа, сенатор США Адам Шифф назвал президента "великим дельцом, конечно - для Кремля".

"Трамп назвал нашего врага, Россию, прежде чем назвать нашего союзника, Украину. А его министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над ее собственными землями. Давайте не будем стесняться в выражениях о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров", - написал Шифф в соцсети.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас опубликовала поздно вечером заявление от имени группы стран Веймарской республики (Франция, Польша, Германия, Испания, Италия и Великобритания), в ответ на заявления Трампа.

"Независимость и территориальная целостность Украины безусловны. Теперь нашим приоритетом должно быть укрепление Украины и предоставление надежных гарантий безопасности", - идет речь в общем заявлении.

Марко Михкельсон, председатель комитета по иностранным делам эстонского парламента, предупредил: "Сегодняшний день может войти в историю как черный день для Европы", добавив, что европейским лидерам пора "взять свою судьбу в свои руки".

Экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал стратегию Трампа в отношении Украины: "Начинать переговоры из того, что одна сторона должна отказаться. Создавать впечатление, что вторжение окупается - не сильный ход. Режимы внимательно следят", - предупредил он.

Не остался в стороне и польский премьер Дональд Туск. Он призвал к "справедливому миру" и к тому, чтобы Украина и Европа сели за стол переговоров с США. "Все, что нам нужно - это мир. СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР. Украина, Европа и США должны работать над этим вместе. ВМЕСТЕ", - заявил он.

Конгрессвумен Марси Каптур назвала Украину "линией схватки за свободу на европейском континенте" и заявила, что Зеленский "должен вести любые переговоры от имени своей страны".

А вот министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, давний сторонник кремлевского правителя, позитивно отнесся к разговору Трампа с Путиным. "Мы жили в войне три года, и три года мы надеялись, что война закончится.Сегодня, благодаря телефонному разговору между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, мы сделали большой шаг к исполнению этой надежды", выразил мнение он.

Кандидат от канадской либеральной партии на пост премьер-министра и давний наблюдатель за Россией Христя Фриланд заявила, что Оттава "неизменно поддерживает Украину".

"Даже Чемберлен в 1938-м не опускался так низко"

Бывший глава правительства Швеции Карл Бильдт резко раскритиковал недавние решения Трампа и его команды по Украине. Он назвал подход Трампа к переговорам "инновационный" – делать огромные уступки еще до начала переговоров.

"Даже Чемберлен в 1938-м не опускался так низко", - выразил мнение экс-премьер Швеции о подходе Трампа к переговорам.

Вас также могут заинтересовать новости: