Мощность производства одного завода равняется 60 тысячам тонн в год.

Американская компания PepsiCo запустила первую очередь завода снэков и соленых закусок под Новосибирском в России. Мощность производства - 60 тысяч тонн в год.

Как информирует Deutsche Welle, еще пять линий планируется открыть позже.

"Предприятия нашей области поставляют туда специальный картофель тех сортов, которые приемлемы для производства чипсов", - отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

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Отмечается, что запустить проект планировалось в 2021 году, на что компания потратила более 12 млрд рублей. По словам министра, завод был ориентирован на поставки по Сибирскому федеральному округу и за рубеж, но пока не ясно, когда предприятие выйдет на проектную мощность, потому что возникли сложности с поставками технологического оборудования.

По словам Лещенко, оборудование все импортное и "находится под санкционными ограничениями".

В издании DW добавили, что в марте 2022 года PepsiCo сообщила о приостановке продажи напитков, инвестпроектов и рекламных активностей в России. При этом американская компания остается одним из главных в России производителей молочной продукции - ей принадлежит бренд "Вимм-Билль-Данн".

Компании- спонсоры войны - последние новости

В сентябре 2023 года две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars были внесены в список международных спонсоров войны. Тогда сообщалось, что несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в России, прекращении там рекламной деятельности и производства своей продукции, компании продолжают работать на российском рынке и платить значительные налоги в бюджет страны-агрессора.

PepsiCo производит прохладительные напитки, соки, чипсы, закуски, молочные продукты и другие продукты питания под основными марками Chester's, Chipsy, Lay's, Mirinda, Pasta Roni, Pepsi, Propel, Sandora, 7up, Simba, Snack a Jacks, Sonric's, Tropicana, "Агуша", "Чудо", "Славяночка", "Садочок", "Сандорик", "Машенька" и др.

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