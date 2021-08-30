ВС США оставили открытыми ворота Эбби в аэропорту Кабула, чтобы британские военные могли эвакуироваться.

Пентагон знал об ухудшающейся ситуации в Кабуле за 24 часа до взрыва в аэропорту столицы Афганистана.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники в Минобороны и стенограмму.

По их информации, председатель Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли на заседании утром 25 августа рассказал о значительном объеме разведданных, свидетельствующих о подготовке ИГИЛ "комплексной атаки". Глава ведомства Ллойд Остин распорядился о подготовке к "инциденту с большим количеством жертв".

В Пентагоне собирались закрыть ворота Эбби - один из главных входов на территорию аэропорта, однако ВС США оставили ворота открытыми, чтобы британские военные могли эвакуироваться. Задержка с закрытием ворот стоила 169 людских жизней.

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Взрывы в Кабуле: детали

Серия взрывов произошла 26 августа у аэропорта Кабула. По последним данным, в результате взрывов погибли 169 человек. Среди них - 13 военнослужащих США.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Президент США Джо Байден заявил, что американские военные продолжат эвакуацию из Афганистана, а также примут меры в отношении причастных ко взрыву.

29 августа американский беспилотник нанес авиаудар по автомобилю, которым управлял смертник, планировавший устроить теракт в аэропорту афганской столицы.

Автор: Денис Прядко