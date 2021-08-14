Американские дипломаты уже начали уничтожать все секретные документы, чтобы не допустить их попадания в руки боевиков.

Министерство обороны США планирует операцию по эвакуации всего состава американского посольства из Кабула.

Как сообщает Politico со ссылкой на источники, американские дипломаты уже начали уничтожать все секретные документы, чтобы не допустить их попадания в руки боевиков.

По информации Politico, Центральное командование ВС США считает полную эвакуацию американского посольства "неизбежной". Сотрудникам дипмиссии уже поручили уничтожить все конфиденциальные материалы, электронику и любые крупные предметы. Также уничтожению подлежат любые документы с флагом США, которые "могут быть использованы в пропагандистских целях", пишет Politico.

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Об уничтожении секретных документов дипломатами также сообщает CNN. По данным его источника, американская разведка считает, что движение "Талибан" может "изолировать" Кабул в течение недели или в ближайшие три дня, передает kommersant.

Посольство США в Афганистане

По состоянию на июль в посольстве США работало около 4 тыс. человек, из которых порядка 1,4 тыс. - американцы, уточняет Politico. Издание писало, что Вашингтон планирует закрыть посольство в Кабуле к концу августа.

13 августа США приступили к переброске в Кабул дополнительных сил для защиты своего диппредставительства, в столицу Афганистана планируется отправить около 3 тыс. военных.

Автор: Ирина Погорелая