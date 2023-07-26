Голосование состоялось в сенате Италии.

Италия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. За соответствующее решение проголосовал сенат Италии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter. Он поблагодарил итальянских парламентариев.

"Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чествует миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", – подчеркнул Кулеба.

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Признание Голодомора 1932-1933 геноцидом украинского народа

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", где Голодомор был признан геноцидом украинского народа.

В ноябре 2022 года ВР обратилась к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Уже более 30 стран приняли такое решение.

7 июля Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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