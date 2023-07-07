В ответ на это президент Украины подчеркнул, что называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений.

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за историческое решение.

"Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", - отметил он.

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Президент поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.

Признание Голодомора 1932-1933 годов

Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" еще 28 ноября 2006 года. Им Голодомор признан геноцидом украинского народа.

Украина призвала другие страны поддержать аналогичные заявления. Активная дипломатическая работа по этому поводу стартовала в последние годы.

В частности, 16 ноября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Отдельно, Голодомор официально признали геноцидом украинского народа уже более 20 стран мира.

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