Палата представителей Нидерландов признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нидерланды за историческое решение.
"Называть вещи своими именами - это ключевая предпосылка справедливости и недопущения повторения таких страшных преступлений", - отметил он.
Президент поблагодарил Нидерланды за сильную и комплексную поддержку Украины в борьбе за свое будущее и будущее всего свободного мира.
Признание Голодомора 1932-1933 годов
Верховная Рада Украины приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине" еще 28 ноября 2006 года. Им Голодомор признан геноцидом украинского народа.
Украина призвала другие страны поддержать аналогичные заявления. Активная дипломатическая работа по этому поводу стартовала в последние годы.
В частности, 16 ноября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к парламентам государств мира о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Отдельно, Голодомор официально признали геноцидом украинского народа уже более 20 стран мира.