Глава МИД Кулеба поблагодарил власти страны за принятое решение.

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере. Он поблагодарил хорватских депутатов за это решение. "Я благодарен хорватскому парламенту за чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание Голодомора геноцидом продолжает стремительно расти", - подчеркнул министр.

Признание Голодомора 1932-1933 годов

Украина уже длительное время работает над признанием в мире Голодомора геноцидом украинцев. В последние несколько лет решения с таким признанием принимают все больше стран. К примеру,в марте парламент Исландии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Видео дня

А в мае этого года такие решения приняли Франция, Великобритания и Словения. В июне Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа признала Словакия.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сказал, что уже 26 стран признали Голодомор геноцидом украинцев, из которых 11 – за последний год.

Вас также могут заинтересовать новости: