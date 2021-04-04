В Каире провели масштабную церемонию перевозки мумий правителей в новый музей.

В Каире тысячи людей стали свидетелями необычного события - "Золотого парада фараонов".

Во время торжественной процессии 22 древних мумии - 18 царей и четыре царицы - перевезли из Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, сообщает BBC.

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Каждую мумию поместили в специальный заполненный азотом контейнер и везли в украшенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, где были и копии древних боевых колесниц.

Организация такого действа стоила несколько миллионов долларов.

Власти страны надеются, что новый музей, который откроется в апреле, поможет оживить сферу туризма - основной источник иностранной валюты для Египта. За последнее десятилетие отрасль значительно пострадала из-за политической нестабильности и пандемии COVID-19.

Увидеть мумий в их новом "доме" можно будет с 18 апреля.

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Автор: Катерина Комолова