В Каире тысячи людей стали свидетелями необычного события - "Золотого парада фараонов".
Во время торжественной процессии 22 древних мумии - 18 царей и четыре царицы - перевезли из Египетского национального музея в новый Национальный музей египетской цивилизации, сообщает BBC.
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Каждую мумию поместили в специальный заполненный азотом контейнер и везли в украшенном катафалке, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, где были и копии древних боевых колесниц.
Организация такого действа стоила несколько миллионов долларов.
Власти страны надеются, что новый музей, который откроется в апреле, поможет оживить сферу туризма - основной источник иностранной валюты для Египта. За последнее десятилетие отрасль значительно пострадала из-за политической нестабильности и пандемии COVID-19.
Увидеть мумий в их новом "доме" можно будет с 18 апреля.
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