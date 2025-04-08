Он отправил в страну своего посланника.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский Франциск передал Украине четыре автомобиля скорой помощи, которые будут использовать в зоне боевых действий.

Как передает Vatican News, таким образом он "выражает свою близость к страждущему народу" Украины. Папа отправил в страну кардинала Конрада Краевского, с доставкой карет скорой медицинской помощи ему помогли трое украинских водителей:

"Потребность мира является вызовом для всех и обязывает воплощать конкретные проекты. Таким образом, подарок четырех машин скорой помощи становится знаком юбилейной надежды, основанной на Христе".

В интервью Радио Ватикана посланник Франциска сказал, что в медицинских автомобилях находятся медикаменты на сумму более 200 тысяч евро. Их собрали в Неаполе в рамках кампании "Farmaco sospeso" ("подвешенное лекарственное средство" или "отложенные лекарства", - УНИАН).

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Заявления Папы Римского о войне

Как известно, Франциск неоднократно высказывался относительно войны в Украине, призывая к миру и переговорам. Он называл украинский народ "мучеником" и призвал мир не забывать о его страданиях.

Однако некоторые его слова вызвали непонимание и возмущение как в Украине, так и в мире. Весной прошлого года Папа заявил, что "сильнее тот, кто имеет отвагу выбросить белый флаг" и пойти на переговоры. В Украине резко раскритиковали эти слова.

А в 2023 году во время видеообращения к российской католической молодежи Папа Франциск вспомнил о Петре I и Екатерине II, призывая молодежь гордиться "великим российским наследием".

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