Вчера посол России в Ватикане заявил об участии Папы Римского в обмене пленными.

На заявления Папы Римского о войне в Украине и россиянах можно посмотреть иначе, если он помогает возвращать пленных домой.

Так советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал сообщения о том, что Франциск может участвовать в процессе обмена военнопленными.

"Теперь, может, с этой точки зрения смогут мои соотечественники переоценить слова Папы Римского, которые тяготеют к балансу, я бы сказал. Если бы он не был задействован в процессе обмена, то это одна история. А если задействован, то понятно, почему говорятся такие слова", - сказал он в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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По его словам, человек, который помогает освобождать пленных, не может быть резким в своих оценках.

"Ни один посредник не может. И тем более посредник, занимающийся освобождением пленных. Он должен быть толерантным, гуманным, говорить правильные слова. Поэтому у меня вопрос: вы хотите, чтобы он давал резкие оценки, или чтобы люди, в том числе из "Азовстали", вернулись домой?" - отметил Арестович.

Что Папа Римский говорил о войне в Украине

Летом Франциск заявил, что не поддерживает президента РФ Владимира Путина, но считает, что войну "могли как-то спровоцировать", либо "не предупредить".

В то же время Папа говорил, что поставлять Украине оружие для защиты "морально приемлемо".

В Казахстане Папа Римский заявил, что способствовал обмену военнопленными между Украиной и Россией.

В октябре он обратился к Путину, "умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти". А Зеленскому он предложил быть открытым к серьезным мирным предложениям.

Недавно Папа Римский сказал, что жестокость, с которой армия РФ действует в Украине, не свойственна российскому народу.

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